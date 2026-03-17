【CAPCOM CUP 12】 3月11日～3月14日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 【ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2025】 3月13日～3月15日 会場：東京都墨田区「両国国技館」 会場となった両国国技館には、朝から多くの人が詰めかけた 「ストリートファイター6（ス