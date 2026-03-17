ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンを準々決勝で破ったベネズエラが初の決勝進出を決めた。１６日（日本時間１７日）に米マイアミで行われた準決勝でイタリアに４―２の逆転勝ち。世界一をかけて１７日（同１８日）に米国と激突する。準決勝の７回にリードを広げる貴重な適時打を放ったルイス・アラエス内野手（２８＝ジャイアンツ）が試合直後、日本国内で大会を独占配信する「ネットフリックス」に登場。インタビューでイタリア