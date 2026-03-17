元プロ野球選手で解説者のＧ．Ｇ．佐藤氏が１７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣの準決勝でベネズエラに敗れたイタリア野球界の現状をつづった。２０１２年にイタリアに渡り、ボローニャに所属し、プレーしていた佐藤氏は「イタリアでは子どもたちは野球をやっているでも、大人になると夢のある場所がない結果野球を辞めて行く。これが今のイタリア野球」とイタリア国内の野球環境について解説。続けて「それでも