DeNAは17日、4月11日、12日の広島戦で行われる『B-PARTY 2026』の試合後イベント「AFTER GAME B-PARTY」に、4月11日(土)はMIGHTY CROWNさん、4月12日(日)はAK-69さんの出演決定を発表した。▼ MIGHTY CROWN さん コメント「ハマスタは地元で有り横浜市民にとって大事な街のシンボル!MIGHTY CROWN として主催イベントや始球式をさせてもらったメモリアルな場所。そこで再び『B-PARTY 2026』に出演するのは横浜市民だけでなく全国