ワタベウェディングは、「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」の結果を2026年3月16日に発表した。本調査は2025年10月24日〜12月31日の期間、首都圏の大学生男女699名(男性198名、女性491名、その他10名)を対象に、インターネット調査で実施されたもの。○恋人の有無と出会いの場所交際経験の有無大学生のうち、「現在恋人がいる」は33.5%だった。過去3年間の平均でも約3割が交際中である一方、「一度も恋人がいたことはな