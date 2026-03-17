●不利なはずの長編ミステリー2作 2026年最初のクールとなる冬ドラマが終盤戦に突入。ここまでを振り返ると、冬ドラマはとにかく不運だったように見える。最も大きな影響を受けたのがミラノ・コルティナ五輪の開催。中断を余儀なくされた作品もあれば、人気競技の裏番組となって苦戦を強いられたものもあった。さらに五輪と入れ替わるような形でWBCに参加する大谷翔平が帰国。壮行試合の中継で中断させられたほか、大会がはじまる