【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、“おむすびアンバサダー”に大谷翔平選手を起用し「新生、おむすびJAPAN。」と題したおむすび施策を全国約16,400店舗で開催中。3月17日からは待望の「中具増量」第3弾がスタート、紅しゃけと辛子明太子の2つの味がラインナップした。【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感◆おにぎり「中具増量」第3弾スタート最終週