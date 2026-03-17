Red Velvetのアイリーン（34）が、待望の1stフルアルバムで多彩なボーカルの魅力を披露する。アイリーンの1stフルアルバム『Biggest Fan』は、3月30日18時に各種音楽サイトで公開される。【写真】年齢不詳のビジュアル…アイリーン今回のアルバムは、同名のタイトル曲を含む、多様な雰囲気の計10曲で構成されている。収録された新曲『Face To Face』は、幻想的で壮大なシンセサイザーと立体感のあるサウンドが特徴のR&Bポップ