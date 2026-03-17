&TEAMのEJ（ウィジュ）が、破壊力抜群な“パイロット”に変身した。EJは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】EJ、爆イケ“パイロット”に変身「夢みたい…」公開された写真には、パイロットの制服に身を包んだEJの姿が収められている。全身ショットでは、小顔際立つ抜群のスタイルを披露。鮮やかなオレンジヘアが白い衣装に映え、非現実的なビジュアルでファンの視線を独占した。投稿