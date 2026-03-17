過去の辛い失恋など、さまざまな理由から「しばらく恋愛はしたくない」と考えている男性は意外と少なくないようです。そんな彼らが再び恋のやる気を取り戻すのは、一体どんなときなのでしょうか？そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「恋愛から距離を置いていた男性が『恋を思い出したきっかけ』９パターン」をご紹介します。【１】仕事などの悩みについて、身近な女性が自分のことのように聞いてくれたと