【METAL COMPACT ラガン】 9月 発売予定 価格：8,800円 千値練は、可動フィギュア「METAL COMPACT ラガン」を9月に発売する。価格は8,800円。 本商品はアニメ「天元突破グレンラガン」より主人公、シモンが掘り当てた小型ガンメン「ラガン」をMETAL COMPACTブランドで立体化したもの。全高約70mmの手のひらサイズながらダイキャストを多用したパーツ構成による重量感を実