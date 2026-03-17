【カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX】 12月中旬 発売予定 価格：11,880円 カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX」を12月中旬に発売する。価格は11,880円。 本商品は、「モンスターハンタ&#125