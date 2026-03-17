西武ライオンズ黄金期の名二塁手で監督も務めた辻発彦氏が１７日、都内で解説を務める「文化放送ライオンズナイター」について取材に応じた。第６回ＷＢＣ準々決勝の日本―ベネズエラ戦で、監督時代の教え子である日本代表「侍ジャパン」の隅田知一郎投手（西武）が痛恨の２ランを被弾。「球は良かった。隅田が打たれ、伊藤大海が打たれたけど、仕方ない。彼らは先発なんです。中継ぎの難しさ。投手は繊細なんです」と擁護。そ