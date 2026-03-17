◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ◇Ｄエリア第２節▽ブロック４町田ボーイズ１０−０＝４回コールド＝、◇同横浜ボーイズ９−８町田ボーイズ＝６回時間切れ＝（３月８日、小野路球場）Ｃエリアが各地で開幕、第１節を行った。Ｄエリア第２節の町田は通算２勝２敗となった。一昨年の春はじめ、過去１０年で大舞台に７度も立っている町田が悔しい敗退だ。１勝１敗で迎えた第２節。伊勢原