赤磐警察署 空き施設に侵入して銅線ケーブルを盗もうとしたとして、岡山県和気町の自営業の男(40)が16日、建造物侵入と窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 赤磐警察署によりますと、男は16日午後11時10分ごろ、赤磐市の会社役員の男性(74)が管理する空き施設に侵入し、銅線ケーブルを盗もうとした疑いが持たれています。 施設に明かりが見えることを不審に思った近くの住民が110番通報し、現場に駆け付