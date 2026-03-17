タレントの紗綾が１７日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を発表。産後１か月は体の回復に専念するため「完全休養」すると宣言し、ＳＮＳの更新も行わないと伝えた。「第二子が誕生しました」と報告し、赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「今回も“怖くない！痛くない！幸せな”ソフロロジーを基本とした『つぐお式』でのお産でした」と出産方法を明かした。出産には家族が駆けつけたという。「夫・娘、両家母、