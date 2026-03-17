◆大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が、東同３７枚目・清水海（境川）を押し出しで破り２勝３敗とした。清水海の立ち合いの変化を何とか残し、突っ張りで一気に勝負を決めた。魁郷（浅香山）に敗れた４番相撲でも突っ張りが光った。「（相手が立ち合いで）動いたので、咄嗟（とっさ）に手が出ました。突っ張った後に自分の形（左四つ）になりたかったので。負けた相撲で