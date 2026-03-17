明日18日(水)から19日(木)にかけて近畿では雨となりますが、この雨が桜の開花を後押ししそうです。21日(土)以降は春本番の暖かさが続き、京都市や大阪市など各地で一気に開花が進む見込みです。一方で、25日(水)頃と29日(日)頃は広く雨の可能性もあり、最新の情報を確認しながらお花見の計画を立てるとよいでしょう。18日〜19日は桜の開花を促す雨20日からの3連休は日差し届く明日18日(水)午後〜19日(木)の朝にかけては、前線を