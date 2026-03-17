◆ファーム・リーグ巨人―中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田大輝内野手（３２）が先制適時打を放った。「９番・中堅」で先発出場。両軍無得点の２回２死満塁で、カウント３―２から左腕・三浦の直球を右前へしぶとく運ぶ先制２点適時打を放った。内外野を守れる万能野手。１０年目の昨季は野手で唯一、全１４３試合でベンチ入りし、代走や守備固めを中心に５３試合に出場した。後輩の湯浅、育成の宇