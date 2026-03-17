◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4―2イタリア（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）ベネズエラが逆転勝利でイタリアを下し、初の決勝進出を果たした。試合後、会場となったローンデポ・パークのスタンド、コンコースでは興奮冷めやらないファンがラテン系の音楽に合わせ「我々はピザを食べたぞ！ピザを食べたぞ！」と大合唱を行うなど、お祭り騒ぎとなった。準々決勝・日本戦では勝利直後に「寿司を食ったぞ!」