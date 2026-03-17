３６人が犠牲になった２０１９年７月の京都アニメーション放火殺人事件で、１審・京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚（４７）が行った控訴取り下げについて、大阪高裁（伊藤寿裁判長）は１７日、取り下げを有効とする決定を出した。弁護団が高裁に取り下げの無効を訴えていた。青葉死刑囚は２４年１月に地裁の裁判員裁判で死刑判決を受け、本人と弁護人が控訴した。青葉死刑囚が２５年１月２７日付で控訴を取り下げ、死