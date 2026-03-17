お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。23歳になる長女について語った。子供の年齢について聞かれ、モモコは「3日後に結婚する30歳と、27歳と、去年から働きだした23歳。男、男、女」と説明。夫と長男、次男が顔出しした家族写真が紹介されると、「娘は“私がお母さん”っていうのを隠して生きてるから、顔出しは絶対ダメなんです」と解説した。