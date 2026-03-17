複数の大阪府交野市職員が幹部職員にパワーハラスメントを受けていた疑惑があることを受け、山本景市長は、ハラスメント防止対策の一環として、職員の呼称を「さん」に統一すると明らかにした。職制にかかわらず丁寧語を用いることも推奨するという。山本市長は「職員間のフラットな関係を構築し、ハラスメントのない職場環境づくり」を進めたいとして、１月に職員間の呼称を「さん」と統一し、丁寧語を用いると職員に通知した