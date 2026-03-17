16日、沖縄・名護市の沖合で船2隻が転覆し、女子生徒と船長の2人が死亡した事故で、最初に転覆した船を助けようとして2隻目も転覆したとみられることが分かった。この事故は16日午前10時過ぎ、名護市辺野古の沖合で京都府の修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、女子生徒1人と船長の男性が死亡したもの。船を運航している市民団体は16日夜に会見を開き、事故の状況を説明した。ヘリ基地反対協議会・浦島悦子共同代表：最初の船が転覆