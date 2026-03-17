「いい学校を出て、いい会社に入れば一生安泰」。そんな昭和から続く“人生の王道エスカレーター”が、もはや安全ではないことに多くの人が気づきはじめています。終身雇用の崩壊、大企業の凋落、そして予測不可能な世界情勢……。「会社」という枠組みに依存し続ける働き方は、実は最もハイリスクなのかもしれません。では、先が見えない時代を生き抜き、「本当のお金持ち」になるための条件とは何でしょうか？嶋村吉洋氏の著書