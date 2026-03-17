【イメージ】街を行き交う人の足元 希望する従業員に対し７０歳まで働ける環境を設けている群馬県内の企業はおよそ３５％で、人手不足などを背景に増加したことが群馬労働局のまとめで分かりました。 これは、群馬労働局が従業員２１人以上の企業４０４３社を対象に集計したものです。それによりますと、希望者を６５歳まで雇用する措置をとっている企業は１００％で前の年から変動はありませんでした。 しかし雇用