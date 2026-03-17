＜バルスパー選手権事前情報◇17日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ連戦も今週で一区切り。現地時間19日（木）からは「バルスパー選手権」が開催される。開幕に先立ち、PGAツアー公式サイトでは優勝予想ランキングが発表された。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入ツアー3年目の久常涼はV予想9番手に挙げられた。今季は3度トップ10入りし