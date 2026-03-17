新電元工業株式会社は17日、女子プロゴルファーの伊藤愛華と2月1日付でスポンサー契約を締結したことを発表した。同時に、3月1日付で埼玉栄高ゴルフ部ともスポンサー契約をしたことも報告した。【写真】スウェット姿もお似合い！パワー半導体の製造、回路設計技術、車載電装品のシステム実装技術など、電源のコア技術を有する電源メーカーである同社は、『エネルギーの変換効率を極限まで追求し、人類と社会に貢献する』という理念