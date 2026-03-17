「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（35）が17日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。アマチュアボクシングの21年世界選手権金メダリストで、前WBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）のスパーリングに衝撃を受けたエピソードを明かした。この日は元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏をゲ