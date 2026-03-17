パドレス・ダルビッシュ有投手が１７日、Ｘを更新。ＷＢＣ日本代表のメンバーに敬意を示した。前回大会では世界一に輝いたチームをけん引。今大会はリハビリ中ということもあり、アドバイザーとして宮崎合宿に参加した。米国マイアミでも再合流し、選手らをサポートした。８強での敗戦に、ダルビッシュは「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約１ヶ月間本当にお疲れさまで