4人組バンドG overが17日までに公式インスタグラムを更新。活動終了を発表した。公式アカウントでは「G overより大切なお知らせ平素よりGoverにご支援を賜りまして誠にありがとうございます。この度G overは活動を終了することとなりました。突然のご報告となりましたことをファンの皆様、ご関係者の皆様にお詫び申し上げます」と発表された。続けて「Gt. Yokiから新たな道に進みたいとの申し出があり、メンバー及びスタッフ間で