【宮粼 駿のパノラマボックスメディア取材会】 3月17日 開催 鈴木敏夫プロデューサー 本日3月17日に開催された「宮粼 駿のパノラマボックスメディア取材会」にてアニメ監督の宮崎駿氏に関する内容が登場した。 「宮粼 駿のパノラマボックスメディア取材会」は宮崎駿氏が手掛けた「パノラマボックス」のお披露目する内覧会。このパノラマボックスは2023年公開