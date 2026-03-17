【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の高橋英樹が、3月17日までに自身のオフィシャルブログを更新。妻・美恵子さんとの写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】結婚52周年迎えた82歳ベテラン俳優「和装姿が絵になる」妻顔出しの金婚式ショット◆高橋英樹、妻との結婚52周年報告高橋は15日「結婚記念日ですが残念でした！」と題してブログを更新。「WBC 侍ジャパン！お疲れさまでした」「逆転をしたり、、ハラハラドキドキのワ