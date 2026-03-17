韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表選手の「寿司」発言に対し、「誤解を招く発言」と指摘した。アクーニャ・ジュニアが「俺たちは寿司を食った」 準々決勝が15日に米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC1位の日本が、プールD2位のベネズエラに5−8で敗れた。 日本はWBC6度目の出場で、初めてベスト4進出を逃した。 問題視