三重県教育委員会は、ことし（2026年度・令和8年度）の公立高校入試の再募集の定員を公表しました。 【三重県公立高校入試2026】再募集の定員（全日制・定時制・通信制課程）一覧はコチラ これは、前期・後期選抜で入学定員に満たなかった学科・コースで行われるものです。 全日制課程では、30校46学科･コースで実施され、再募集定員は476人。桑名北の普通科で45人、四日市西の普通科で22人、白子の普通科で17人な