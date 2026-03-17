ことし夏、名古屋市中区に誕生する「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地下2階～地上4階まで展開する商業施設「HAERA（ハエラ）」の店舗が17日、明らかになりました。 【店舗一覧】6月11日 名古屋･栄にグランドオープン商業施設｢HAERA（ハエラ）｣ 店舗詳細はコチラ 6月11日（木）グランドオープンする「HAERA」。ファッションやレストランなど、東海エリア初出店（40店舗）を含む、全65店舗が入ります。全店