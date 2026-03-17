インフレ率はすでに高すぎる 政策金利（OCR）はCPIがターゲット水準に戻る状況と整合性がとれていなかった 理事会は利上げのタイミングについて5月まで待つべきかどうかを議論 （原油価格上昇による）燃料費の高騰は利上げの理由ではない 今回の利上げに反対した委員は、タカ派的な据え置きを求めていた