ＮＨＫは、４月１日にデビュー記念日を迎える歌手・松田聖子の音楽特番「ＮＨＫＢＳ特集『松田聖子 〜ＮＨＫ秘蔵映像で贈るデビュー４５周年〜』」をＢＳＰ４Ｋで２７日午後７時半から、ＮＨＫＢＳで４月４日午後９時から放送すると１７日、発表した。デビュー曲「裸足の季節」を始め、代表曲「青い珊瑚礁」「赤いスイートピー」「瑠璃色の地球」「あなたに逢いたくて」や、「愛されたいの」「冬の妖精」などのレアな名曲まで