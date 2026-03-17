◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯ）阪神・高寺望夢内野手が、逆転のオープン戦１号２ランを放った。１点ビハインドの３回無死一塁。西野が投じた１４１キロをコンパクトに振り抜き、右翼席に運んだ。内外野を守るユーティリティープレーヤーは、左翼のレギュラーも狙う。中川やドラフト１位・立石（創価大）らと激しい競争が続く。