◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ◇Ｃエリア第１節▽ブロック８浦和ボーイズ６−６足立ボーイズ、◇同東葛飾中央ボーイズ６−３江戸川南ボーイズ（３月８日、東葛飾中央ボーイズ栄町グラウンド）Ｃエリアが各地で開幕、第１節を行った。春季全国大会（３月２６日開幕、大田スタジアムほか）に出場する浦和ボーイズは足立ボーイズに最終回追いつかれ、続く第２戦は東葛飾中央ボーイズに敗