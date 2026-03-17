ＷＢＣに出場した侍ジャパンの臨時アドバイザーを務めたパドレス・ダルビッシュ有投手が自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、準々決勝で敗退した侍ジャパンのメンバーや首脳陣、関係者、ファンに感謝の言葉をつづった。ベネズエラに惜敗した日本は、６回目の大会で初めて準決勝に進めなかった。ダルビッシュは「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約１ヶ月間本当にお疲れさま