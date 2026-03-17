ランチをささっと済ませたい時や、帰宅後に夕食を作る気力がない時ってありませんか？時間がない日でも、ちゃんとおいしいものが食べたい。そんな時におすすめな、5分以内で完成する、簡単丼レシピを紹介します。 ▼甘辛マヨが決め手 鶏肉をさっと加熱し、甘辛だれとマヨネーズを絡めてご飯にのせるだけ。子どもや男性の大好きな一品です。 ▼和えるだけ完成！韓国風ポキ丼 マグロやアボカドを調味料で和えてご飯にオン。火を