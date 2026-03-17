１７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５４．０５ポイント（０．９８％）高の２６０８８．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８１．９５ポイント（０．９３％）高の８８９８．２７ポイントと続伸した。売買代金は１４０１億７８１０万香港ドルとなっている（１６日前場は１４３４億９６５０万香港ドル）。原油供給不安の後退が投資家心理を上向かせ