ボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴（２９）が１７日、自身のインスタグラムを更新し、今月５日付で帝拳ジムから世界３階級を制覇した長谷川穂積氏（４５）が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ジムに移籍したことを発表した。村田は「前回の敗戦を機にじっくり考え初心に返りたいと思い地元でトレーニングできる環境を作りたく、移籍の決断をさせていただきました。帝拳ジムでは本田会長をはじ