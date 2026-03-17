女子プロレスラーのスターライト・キッドが１６日、インスタグラムを更新。覆面下の素顔をチラ見せした写真を投稿し、反響を集めた。キッドは「民家にある物で試行錯誤しながら撮った素顔グラビア…」と、薄手のシャツを羽織った格好で鼻と口を隠したショットを２枚公開。スタイルブック第２弾「ＳＬＫＳＴＹＬＥ２でしか見られない素敵ショットたくさん！」と紹介した。フォロワーからは「可愛さ破壊力凄すぎ」、「写真