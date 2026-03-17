お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。プライベートについて語った。自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。番組MCのMEGUMIが「今のゴールはあるの」と目標を尋ねると、「20代、30代みたいなのはここに向かって行くぞみたいなの