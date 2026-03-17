お笑いコンビ、ココリコ田中直樹（54）が17日、火曜アシスタントを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。さかなクンとの食事会について語った。この日のテーマは「圧倒されたしゃべりの達人」で、さかなクンのトークイベントを楽しんだというリスナーからのメールを紹介した。田中は「さかなクンはもう、最高ですよ。私もお世話になってて。2年前ぐらいかな？やっと一緒にご飯を食べること