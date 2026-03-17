女優広瀬アリス（31）が17日、Xを更新。毎日食べているものを明かした。広瀬は「最近毎日唐辛子摂取してる」と書き出し、「今年こそ辛いもの食べられるようになりたい」とつづった。そして「年末みてて。本当に」と意欲を記した。この投稿に対し「有吉ゼミ激辛チャレンジグルメ参戦予定なのか？」とのコメントが寄せられると、広瀬は「5歳年下の友達にあなたは辛さ最弱って言われてるから本当に無理。首から上、とても汗かく