【Karte.188】 3月17日 公開 Karte.188「僕らはいつも一緒だ」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月17日、チャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」Karte.188「僕らはいつも一緒だ」を無料公開した。 Karte.188では、本命受験会場に向かう京太郎。寝不足の彼のもとに山田がやってくる。気合をいれた京太郎はいよいよ試験に挑む。 「僕の心のヤバイやつ」の