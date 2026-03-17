花粉症は、いまや日本人の2人に1人以上（※1）が抱える"国民的課題"とも言われます。ウェルネスカンパニーのスピックは、花粉症の自覚症状がある1000人を対象にアンケート調査を実施しました。インナーケアで変わる？...今回の調査で浮き彫りになったのは、花粉症のメカニズムを知りながらも"外側ケア"に偏る対策の実態でした。 調査では、花粉症が免疫の過剰反応によって起こる症状の一つであることを理解している人は82％に上り